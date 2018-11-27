ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы

Пресс-центр командования ВМС ВС Украины в фейсбуке сообщил, что российские пограничники открыли огонь на поражение по украинской корабельной группе.

Как передает Islam.az, по данным ведомства, есть раненный.

Утверждается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, в результате чего был поврежден малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск».

«Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», — говорится в сообщении украинского ведомства.