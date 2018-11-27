Читатель спрашивает: Каковы источники информаций о том, что у Пророка Мухаммада (с) не было тени?

В некоторых религиозных источниках отмечается, что у Пророка (с) не было тени. Алламе Гасталани в книге «аль-Мавахиб аль-ладуниййа» пишет: «Его Светлость не отбрасывал тени ни от Солнца, ни от Луны. Хаким Тирмизи передал это от Заквана. Ибн Сад утверждает, что Его Светлость был светом. Поэтому не отбрасывал тени ни от Солнца, ни от Луны. Другие же утверждают, что доказательством тому является молитва Порока (с) – «Господи, преврати меня в светоч».

Авторы комментариев к этому разъяснению писали, что причиной отсутствия тени Пророка (с) было то, чтобы кяфиры не могли топтать тень и тем самым оскорблять Посланника (с). Также от Абдуллаха ибн Аббаса повествуется, что у Пророка (с) не было тени. Видный азербайджанский поэт Низами также указал на это в своем произведении.