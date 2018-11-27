Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных

Украинский лидер Пётр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.

"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", — сообщается на сайте президента.

Порошенко также отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье утром в Азовском море произошло столкновение между военными кораблями России и Украины.

Катер российской ФСБ обстрелял украинские суда, обвинив их в нарушении государственной границы России. Командование ВМС Украины сообщило, что российский катер обстрелял военные корабли Украины, пострадали шесть украинских военных.

Украинские корабли были взяты на буксир российскими.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника.