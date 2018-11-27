Террористы обстреляли Алеппо снарядами с хлором

По данным сирийских государственных СМИ и наблюдателей, в Алеппо госпитализированы приблизительно 100 человек с жалобами на проблемы с дыханием.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил, что медицинская помощь оказана примерно сотне пострадавших. Из них три десятка находятся в больницах.

Ранее в воскресенье сообщалось, что территории, находящиеся под контролем вооруженной сирийской оппозиции в окрестностях Алеппо, 25 ноября подверглись авиаударам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека, передает İslam.az.

Удары нанесены сразу после того, как в воскресенье Минобороны России обвинило вооруженную оппозицию в Сирии в химической атаке на жилые кварталы города Алеппо. Как заявил в воскресенье представитель российского военного ведомства, химическое поражение после обстрела получили 46 человек, в том числе 8 детей. Сирийские государственные СМИ называют цифру в 107 пострадавших. Утверждается, что у них симптомы отравления хлором.