Члены Совбеза ООН призвали Россию отпустить украинские корабли

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания, являющиеся членами Совбеза ООН, после консультаций обратились к России с просьбой отпустить украинские суда и разрешить им проход по Керченскому проливу.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении стран.

"Страны призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море…, вернуть свободу прохода по Керченскому проливу и призвали всех проявлять максимальную сдержанность, чтобы разрядить ситуацию сразу", — говорится в документе.

Подписанты заявили, что "задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а захваченные суда возвращены".

Ранее президент Украины Петр Порошенко принял решение ввести военное положение на территории Украины.