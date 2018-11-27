В Украине введено военное положение

Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения на территории страны.
За введение военного положения высказались 276 депутатов.
Военное положение будет введено не на всей территории Украины, а в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.
Оно будет действовать на протяжении 30 дней с 28 ноября.
Ранее Порошенко попросил депутатов не материться во время заседания Рады по вопросу о введении военного положения на Украине.