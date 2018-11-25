Президент Турции: "Мы уничтожили ИГИЛ в нашем регионе"

"В Сирии нет ИГИЛ".

Как сообщает Islam.az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на расширенном заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР).

По его словам, в Сирии действуют террористические отряды: "Все преследуют свои интересы в Сирии. Мы рискнули, вмешались ради защиты территориальной целостности Турции. Мы нанесли удар по этой террористической группе, уничтожили ИГИЛ в нашем регионе. Нам удалось сокрушить одну из самых больших угроз, нависших над Исламом. После вмешательства Турции стало известно, что из себя представляет ИГИЛ, что это за постоянно раздувающийся проект для запугивания мира. В Сирии нет ИГИЛ, однако под видом ИГИЛ там орудуют несколько небольших отрядов. Мы, как Турция обещаем, сплотившись, за несколько месяцев полностью уничтожить остатки этой группировки".

Президент Турции также подчеркнул, что заинтересованные государства ведут в этом регионе борьбу ради обеспечения своих интересов, связанных с нефтью, и поддерживают сирийские подразделения террористической РПК.