Башар Асад сменил девятерых министров в правительстве Сирии

Президент Сирии Башар Асад произвёл крупные кадровые перестановки в правительстве страны, сменив девятерых министров.

Как передает İslam.az со ссылкой на SANA, указом президента назначены новые министры внутренних дел, промышленности, водных ресурсов, туризма, внутренней торговли и защиты прав потребителей, образования, высшего образования, общественных работ и жилищного строительства, связи и технологий.

Кроме этого, Башар Асад подписал указ о создании Национального агентства по примирению, которое возглавит Али Хайдар, до настоящего времени занимавший должность министра по делам национального примирения. Подчиняться новый орган будет премьер-министру страны Имаду Хамису, а его штаб-квартира будет располагаться в Дамаске.

Ещё одним указом президент сменил губернатора Дамаска, освободив от должности Бишра аль-Саббана и назначив на этот пост Аделя аль-Обаби.