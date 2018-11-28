Рейтинг неодобрения Трампа вырос до 60%

Лишь 38% респондентов одобряют работу действующего президента США Дональда Трампа, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Согласно результатам опроса Gallup, работу Трампа не одобряют шесть из десяти жителей США.

В последний раз рейтинг одобрения американского лидера падал ниже 40% несколько недель назад, отмечает телеканал CNN.

Последний рейтинг одобрения Трампа снизился на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим - с 43% до 38%. Рейтинг неодобрения вырос на семь процентных пунктов с прошлой недели - с 53% до 60%.