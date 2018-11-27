Читатель спрашивает: Следует ли по-особенному умерщвлять рыбу для дозволенности ее употребления в пищу?

Прежде всего, отметим, что в джафаритском мазхабе дозволено употреблять в пищу лишь чешуйчатые рыбы. У ахли-сунны же дозволено употреблять все виды рыб, выловленные по шариату. Что касается методов ловли, то все подробности описаны в книгах по шариату. Главное требование, - чтобы рыбу достали из воды живой, и чтобы она умерла уже потом. Но если рыба попала в сети к рыбаку в сети, где и погибла, то она считается халяльной. Если рыба, выброшенная волнами на берег, погибнет сама, то ее употребление в пищу запрещено. Но если человек найдет живой и она погибнет у него на руках, то она халяльна. Добытую из воды рыбу можно умерщвлять любым способом. Если достать рыбу из воды живой и подождать, пока она умрет на суше, то она халяльна. Можно также убить рыбу тяжелым предметом, убить ножом и т.д.