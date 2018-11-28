Госсекретарь США и глава Пентагона проинформируют сенаторов о деле Кашикчы

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис проинформируют сенаторов по делу об убийстве саудовского журналиста Джемаля Кашикчы на заседании Сената.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", информация об отсутствии на заседании директора ЦРУ Джины Хаспел вызвала жаркие дебаты.

На сегодняшних слушаниях в Сенате администрация Дональда Трампа впервые поделится информацией по делу Кашикчы и даст оценку произошедшему.

Как сообщают источники в Конгрессе США, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис озвучат на заседании позицию Белого дома.

В то же время до сих пор остается неизвестной причина отсутствия на заседании директора ЦРУ Джины Хаспел, которая по поручению Дональда Трампа ездила в Стамбул для сбора информации.

Как сообщают американские СМИ, директор ЦРУ не примет участия в заседании, так как Белый дом не хочет, чтобы Джина Хаспел выступила перед сенаторами.

Ожидается, что сенаторы обсудят ситуацию вокруг дела Кашикчы, отношения Вашингтона и Эр-Рияда, а также гуманитарный кризис в Йемене.

Известный саудовский журналист Джемаль Кашикчы, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Кашикчы задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Кашикчы было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Кашикчы и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.