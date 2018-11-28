США предложат ООН резолюцию против ХАМАС

США внесут на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции, осуждающей палестинское движение ХАМАС.

В тексте резолюции, который оказался в распоряжении корреспондента агентства "Анадолу", предлагается осудить «ракетные атаки и насилие ХАМАС против Израиля», передает İslam.az.

Дипломатические источники сообщают, что США обсуждают текст резолюции, чтобы заручиться поддержкой европейских стран.

Проект резолюции будет внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН 30 ноября или третьего декабря. Если проект будет одобрен, то это будет первая принятая Генассамблеей ООН резолюция, осуждающая ХАМАС.

Авторы резолюции призывают «ХАМАС и другие группировки прекратить насилие и провокации».

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года.