Трамп: США могут вывести войска с Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американских войск с Ближнего Востока по мере снижения цен на нефть, передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"Нефть все в меньшей степени становится причиной (пребывания войск США на Ближнем Востоке - ИФ), потому что мы производим больше нефти, чем когда-либо. Знаете, внезапно наступает момент, когда уже не нужно оставаться там", - сказал Трамп в интервью Washington Post.

Он отметил: "Почему мы собираемся остаться в той части мира? Одна из причин - Израиль".

Войска США присутствуют и проводят операции в Ираке с 2003 года. В 2014 году военные США были отправлены и в Сирию.