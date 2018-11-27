Принц Мухаммед заплатил Тунису $2 млрд за гостеприимство

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заплатил Тунису 2 миллиарда долларов за то, чтобы в стране его приняли «с гостеприимством».

Как передает İslam.az со ссылкой на islam-today, в большинстве стран, которые он посетил в рамках ближневосточного турне, видеть его были «не рады», поскольку репутация его оказалась весьма подпорчена ситуацией с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Целью турне, как отмечается, было как раз восстановление репутации.

B преддверии визита саудовского кронпринца в Тунисе прошел целый ряд массовых акций протеста. Тем не менее, визит Принца в страну состоялся.

По неподтверждeнным данным, он не только заплатил властям страны 2 миллиарда долларов, но и пообещал поставлять Тунису нефть по более выгодным ценам, а также оказывать материальную поддержку тунисским ВВС.