На Филиппинах ислам приняло целое воинское подразделение

Целое воинское подразделение решило принять ислам на Филиппинах.

Видеоролик, на котором около сотни военнослужащих хором произносят шахаду, сейчас набирает популярность в социальных сетях страны и за ее пределами.

Разместил ролик преподаватель университета Мекки «Умму Кура» Ахмед аш-Шалаби.

Стоит отметить, что сейчас, согласно официальным статистическим данным, большая часть жителей Филиппин – это католики – их в стране – порядка 80% от общего населения. Далее по численности следуют протестанты – 11%. Мусульман на Филиппинах – порядка 5% от общего числа жителей.