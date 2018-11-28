В Ракке нашли массовое захоронение 1500 жертв ИГИЛ

В сирийской Ракке нашли братскую могилу, в которой, по предварительным оценкам, захоронены порядка 1500 человек.

Как сообщает агентство Associated Press, на данный момент эксгумированы около 500 тел. Работы по эксгумации велись на протяжении месяца.

Отмечается, что образована братская могила была во время четырехмесячной кампании по освобождению Ракки от боевиков «Исламского государства».

Напомним, с 2014 года Ракка была объявлена джихадистами «столицей ИГИЛ» в Сирии. Освободить от террористов ее удалось только спустя три года. При этом в результате масштабных бомбардировок международной коалиции во главе с США погибли десятки тысяч жителей города.