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Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, случившееся - провокация украинских властей и, возможно, самого президента страны Петра Порошенко перед выборами главы государства.

"Порошенко из-за низкого рейтинга необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции", - считает президент России.

"Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас - лишь небольшой инцидент", - указал Путин.


Опубликовано:28 Ноябрь, 2018  19:01, ]]>Печать]]>
 
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