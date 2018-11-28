Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, случившееся - провокация украинских властей и, возможно, самого президента страны Петра Порошенко перед выборами главы государства.

"Порошенко из-за низкого рейтинга необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции", - считает президент России.

"Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас - лишь небольшой инцидент", - указал Путин.