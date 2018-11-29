Ливанские военные спасли более 25 похищенных граждан Сирии

Подразделения ливанской армии провели операцию на западе долины Бекаа, в результате чего спасли 27 похищенных граждан САР и арестовали похитителей. Об этом сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Получив данные от разведки о заложниках на ферме на окраине поселения Баалюль — западный Бекаа, и проведя оперативные мероприятия, силы армии реализовали рейд. В результате освобождены 27 граждан Сирии", — написано в заявлении.

В пресс-службе также рассказали, что задержаны трое граждан Ливана, которые похитили сирийцев с целью получения денежного выкупа. У похитителей при себе было огнестрельное оружие и боеприпасы.