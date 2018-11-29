Трамп "посадил" Обаму и Буша

Президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter "Поезд Трампа" в среду опубликовал целую серию сообщений, включая скандальный фотомонтаж. Он буквально обрушился на своих политических противников.

Глава Белого дома назвал "бандой" спецкомиссию Роберта Мюллера, вот уже полтора года безрезультатно занимающуюся поиском так называемого "российского следа" в его предвыборной кампании, сообщает Islam.az со ссылкой на "Российскую газету".

Досталось и Хиллари Клинтон. В частности, Трамп написал: "Я каждый день благодарен тому, что Хиллари не президент!".

Однако безусловным "хитом" из серии твитов Трампа стал фотомонтаж, представляющий многих известных демократов или убежденных противников главы Белого дома, "помещенных" за тюремную решетку.

В этой "компании" оказались два бывших президента США - Барак Обама и Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, спецпрокурор Роберт Мюллер, экс-директор ФБР Джеймс Коми и другие известные лица.

В довершение всего Трамп снабдил свой "фототвит" подписью: "Теперь, когда доказано, что сговор с Россией - это ложь, когда начнутся судебные разбирательства за измену?".