Читатель спрашивает: Кто такой Ахмад аль-Хасан? На верном ли пути его последователи?

Ахмад аль-Хасан родился в 1968 году в Басре, там же окончил Университет, получил образование в религиозном научном центре в Наджафе. Он объявил себя Сейидом Ахмадом Йамани – одним из будущих сподвижников имама Махди (а). Он даже утверждает, что является потомком имама Махди (а) в пятом поколении. По его словам, после окончания большого сокрытия имам Махди (а) будет некоторое время у власти, потом станет шахидом, но до этого передаст религиозную и мирскую власть ему (Йамани). И будто после имама Махди (а) будут еще 12 посланников, первый из которых – он сам.

Вооруженная группировка «Ансар аль-Хусейн» (помощники Хусейна), организованная Ахмадом аль-Хасаном, несколько лет назад атаковала правительственные войска Ирака. В результате погибли десятки людей. Сторонники Ахмада аль-Хасана осуществляют, - открыто или же скрытно, - деятельность в различных странах. Есть такие люди и в Азербайджане.

Ахмад аль-Хасан не смог доказать свои притязания и не завоевал среди шиитов большого авторитета. Наоборот, видные джафаритские ученые выступили с заявлениями, назвав его провокатором.