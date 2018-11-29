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Жертвами теракта в Кабуле стали 10 человек

Жертвами теракта в Кабуле стали 10 человек, еще 29 получили ранения.

Как сообщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь полиции афганской столицы Басир Мюджахит, накануне один из пяти террористов подорвал заминированный автомобиль у ворот британской компании по безопасности G4S в кабульском районе Диспичери. После этого четыре террориста ворвались в здание, передает Islam.az.

Перестрелка между террористами и охраной длилась почти 10 часов. В результате боевики уничтожены.

В числе погибших есть иностранные граждане.

Ответственность за атаку взял на себя «Талибан».


Опубликовано:29 Ноябрь, 2018  12:26, ]]>Печать]]>
 
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