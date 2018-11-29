В Сирии призвали Турцию вывести все войска с территории страны

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о необходимости того, чтобы Турция вывела все свои войска из САР.

«Необходимо, чтобы турецкие власти вывели все войска, если на самом деле они хотят помочь Сирии. В первую очередь должны быть выведены войска, которые незаконно вошли на территорию», — приводит РИА Новости слова Джаафари.

Также он отметил, что если Дамаск не добьется от Турции вывода войск дипломатическими мерами, будут задействованы другие меры, передает Islam.az.

Джаафари добавил, что из Сирии должны быть выведены американские и французские силы, которые находятся в некоторых частях республики.