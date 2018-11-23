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Религиозная община мечети "Святилище Имамзаде" Гянджи прошло госрегистрацию

30 религиозным общинам, прошедшим регистрацию в Госкомитете по работе с религиозными структурами, вручены свидетельства.

Как сообщили в Госкомитете, на мероприятии по этому случаю приняли участие руководство структуры, завотделами и председатели прошедших регистрацию религиозных общин.

Первый зампредседателя Госкомитета Сайяд Салахлы сказал, что заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и сегодня успешно продолжающиеся президентом Ильхамом Алиевым отношения между государством и религией построены на здоровых принципах. Он подчеркнул, что ставшие в стране традиционными толерантность и мультикультуральная среда приняты в мире как самая современная и прогрессивная модель общества.

По его словам, государством религиозным конфессиям регулярно оказывается материальная и моральная поддержка, создаются условия, чтобы различные этнические группы сохраняли свой язык, культурные ценности, свободно проповедовали свою веру.

С.Салахлы отметил, что руководство страны проявляет внимание и заботу к пропаганде духовных ценностей, организации работы религиозного просвещения, в то же время к самим верующим: "Создание Фонда пропаганды духовных ценностей, оказание религиозным деятелям материальной помощи, строительство или капитальный ремонт мест религиозного поклонения являются наглядным примером этого внимания".

С.Салахлы затронул и борьбу с религиозным радикализмом и предрассудками, отметив, что в данной сфере большая ответственность падает на верующих, в том числе на религиозные общины.

Выступивший председатель религиозной общины "Святилище Имамзаде" города Гянджа Таир Аббасов выразил удовлетворение созданными в Азербайджане условиями для обеспечения свободы совести на высоком уровне, оказываемой религиозной сфере заботой.

В завершение председателям религиозных общин были вручены свидетельства о регистрации.


Опубликовано:29 Ноябрь, 2018  19:36, ]]>Печать]]>
 
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