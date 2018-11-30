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Новости » Новости по миру

илы безопасности Мьянмы задержали почти 300 мусульман-рохинья за последний месяц

Силы безопасности Мьянмы за последний месяц задержали почти 300 мусульман-рохинья при попытке покинуть штат Аракан.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Anadolu, задержанных вернули обратно в лагеря в Аракане, где удерживают силой.

25 ноября ВМС Мьянмы задержали катер с 93 мусульманами-рохинья, бежавшими из города Ситтве в штате Аракан.

Представитель полиции административной области Танинтайи полковник Сеин Вин сообщил, что катер был задержан в акватории города Тавой.

По его словам, 33 из 93 задержанных – женщины, 32 - дети в возрасте младше 15 лет.

Мусульмане-рохинья бежали из Ситтве 18 ноября, заплатив за переправку 300 долларов с человека.

Это уже третье судно за месяц, задержанное силами безопасности Мьянмы.

Ранее силы безопасности Мьянмы задержали судно с 60 мусульманами-рохинья на борту.

В акватории Янгона 16 ноября было задержано судно со 106 мусульманами-рохинья.

Начиная с 1970-х годов, мусульмане-рохинья в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам. 80 процентов мусульман Мьянмы, численность которых достигает двух миллионов, нашли убежище в соседних странах.


Опубликовано:30 Ноябрь, 2018  10:10, ]]>Печать]]>
 
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