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Новости » Точка зрения

В Баку прошла церемония закрытия программы «ОИС Модель – 2018»

В отеле “Avropa” состоялась церемония закрытия и награждения победителей программы национального этапа по Азербайджану «Модель ОИС – Академия Международных Отношений», инициированной Молодежным Форумом ОИС и осуществляемой уже 8-й год в партнерстве с Министерством Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Бакинским Государственным Университетом.

В мероприятии приняли участие послы и диппредставители стран ОИС аккредитованные в Азербайджане, представители госструктур, руководители ВУЗ-ов, общественные деятели, а так же свыше 100 участников программы сего года.

Сначала был показан короткий фильм, отражающий проведение и результаты программы в Азербайджане. Выступивший затем руководитель Евразийского офиса Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров рассказал о целях и результатах проекта, о наработанных международных связях в рамках данной программы и ведущей в ней роли Азербайджана, также отметив, что именно с Азербайджана начался данный проект, в котором в данный момент участвуют около 40-а стран ОИС. Как заявил Э. Аскеров, за эти годы на семинарах, тренингах и мероприятиях данного проекта, проведенных в странах ОИС, в общей сложности участвовали 23 тысяч студентов, около 1000 из них и самые активные были представители азербайджанской молодежи.

На церемонии также выступили приветственными речами заместитель Министра Молодежи и Спорта Фархад Гаджиев, проректор Института Богословия Агил Ширинов, глава аппарата Государственного Комитете по Делам Диаспоры Дашгын Раджабли, отмечая, что данный проект играет особую роль в развитии международного сотрудничества молодежи, а также в укреплении роли Азербайджана в международном молодежном движении.  Выступая от имени всех присутствующих на мероприятии дипломатов Посол Палестинского Государства в Азербайджане Нассер Абдул Карим Абдул Рахим в своей речи особо подчеркнул важность этого проекта, отметив, что он вносит вклад в формирование молодых лидеров в ареале ОИС и развитие сотрудничества между представителями молодежи.

Следует отметить, что «Модель ОИС – Академия Международных Отношений» является международной образовательной программой, которой впервые был дан старт в 2011 году в Азербайджане. В настоящее время эта программа одновременно осуществляется в около 40 странах-членах ОИС.

На этом этапе данной программы, под названием «ОИС Модель – Азербайджан», студенты из БГУ, АДА, БСУ, УЯА и других 15-и вузов страны в течение 7 недель  прослушали лекции специалистов, посвященные экономическим, политическим и  культурным проблемам стран ОИС, а также глобальным стратегиям и основным проблемам международных отношений. Студенты также имели возможность встретиться с послами и представителями посольств стран ОИС в Баку, в рамках которых они получили более детальную информацию о проблемах этих стран.

На основной, заключительной части программы, на т.н. «Саммите МИД стран ОИС», которая состоялась несколькими днями ранее, участники, представляя 23 страны Организации Исламского Сотрудничества провели максимально приближенную к реальности симуляционную Сессию Министров Иностранных Дел, обсудили ключевые политические проблемы ареала стран ОИС и приняли соответствующие резодюции.

В конечной части церемонии закрытия, отличившиеся во время «Саммита МИД стран ОИС» своей активностью студенты, были награждены ценными подарками и соответствующими дипломами, с участием послов, дипломатов, представителей госструктур, а самые лучшие из них получили возможность принять участие на предстоящем международном «Глобальном Саммите – Модель ОИС», который пройдет в августе 2019 года в Казани.


Опубликовано:30 Ноябрь, 2018  10:30, ]]>Печать]]>
 
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