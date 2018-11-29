Читатель спрашивает: В 61 аяте суры «Нур» дозволяется есть в домах людей 11-ти групп. Грех ли есть в иных домах?

В данном аяте Всевышний Аллах велит: «не будет грехом … если вы будете есть в ваших домах, или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах ваших дядей по отцу, или в домах ваших теток по отцу, или в домах ваших дядей по матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга». Тут имеется в виду прием пищу без разрешения хозяев. В других же домах человек должен попросить разрешения, прежде чем начать есть. В вышеперечисленных же домах, зная, что хозяин искренне согласен с этим, человек может есть без разрешения. Но при этом не следует допускать расточительства, дотрагиваться до отложенного в сторону хозяином дома, довольствоваться едой, предусмотренной для общего пользования. Если же человек точно уверен, что хозяин не согласен, чтобы гость угощался в его доме, то все продукты, съеденные там, считаются для гостя насильно присвоенными. Отметим, что данный аят имеет и иные толкования, которые приведены в соответствующих источниках.