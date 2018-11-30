Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных в связи с убийством Джемаля Кашикчи

Правительство Канады ввело санкции в отношении 17 саудовских поданных, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает Islam.az, об этом сообщается в заявлении на сайте МИД Канады.

Напомним, сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.

Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Кашикчи.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Кашикчи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.