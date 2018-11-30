В Индонезии свыше 100 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 113 заключенных совершили побег из тюрьмы в провинции Ачех на индонезийском острове Суматра, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель министерства юстиции и прав человека страны сообщил, что в ходе инцидента, произошедшего накануне, заключенным удалось выломать решетки на окнах.

На данный момент правоохранительным органам удалось задержать четырех заключенных. Розыск остальных продолжается.

Сообщается также, что побег заключенных был спровоцирован бунтом в тюрьме.