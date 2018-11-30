Комплексы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

В ночь с 29 на 30 ноября состоялось первое боевое применение комплексов С-300 в Сирии. В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения Израилем ракетного удара под Дамаском.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом на кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки.