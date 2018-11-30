Суд в Турции выдал ордер на арест подозреваемых по делу Кашикчы

Турецкий суд выдал ордер на арест 15 подданных Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Кашикчы, пишет газета Milliyet.

Как отмечается, суд принял решение по запросу прокуратуры Стамбула. Издание указывает, что из 18 обвиняемых в причастности к убийству 15 находились в генконсульстве Саудовской Аравии, когда совершалось преступление, передает Islam.az со ссылкой на RT.

Ранее Франция запретила въезд 18 саудовцам, подобные меры были введены Германией и США.

Канада также ввела санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом Кашикчы.