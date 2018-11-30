Азербайджан в рейтинге благополучия

Азербайджан оказался на 99-й строчке в рейтинге благополучия.

Как передает İslam.az, Prosperity Index (Индекс процветания) формируется британским аналитическим центром Legatum Institute на основе различных показателей, объединенных в девяти категориях.

Они отражают различные аспекты жизни общества и параметры благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал и экология.

По результатам исследования Азербайджан в 2018 году оказался на 99 строчке, между Камбоджей и Молдовой.

Лучший показатель в рейтинге у Азербайджана - доступ к образованию. По этому показателю страна располагается на 52 строчке.

Далее следуют показатель уровня безопасности - 59 место, уровня здравоохранения и бизнес-развития - 69 место.

По уровню качества экономики страна расположилась на 83 позиции.

Хуже всего дела обстоят с экологическим состоянием - 139 место, далее идут социальный капитал - 137, госуправление - 119 и личная свобода - 112 место.

Отметим, что в первой пятерке по благополучию оказались Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Дания.