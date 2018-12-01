ООН поддержала Палестину

Генеральная Ассамблея ООН приняла в пятницу пять резолюций в поддержку Палестины и с осуждением израильской оккупации.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, документы, утверждаемые на ежегодной основе, призваны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию.

Все резолюции были приняты большинством голосов. Число стран, высказавшихся против принятия каждого из документов, не превысило 14. Среди проголосовавших против оказались США, Израиль, Канада и Австралия.

В частности, в резолюции, озаглавленной «Мирное урегулирование вопроса о Палестине», ГА ООН призывает к активизации международных усилий в этом направлении, а также настаивает на своевременном проведении в Москве международной конференции с целью «продвижения и ускорения достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мирного урегулирования» палестино-израильского конфликта. Документ также требует «полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.

Еще одна резолюция касается одной из ключевых проблем урегулирования - статуса Иерусалима. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей. Палестинцы настаивают на том, что восточная часть города должна стать столицей их государства. Ситуация осложнилась после решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим в одной из принятых в пятницу резолюций Генассамблея в очередной раз потребовала от Израиля немедленно прекратить «все незаконные и односторонние меры», направленные на то, чтобы навязать городу трех религий «свои законы, юрисдикцию и администрацию».

Еще три принятых во вторник документа касаются внутренних процедур и инициатив организации, направленных на поддержку ближневосточного урегулирования и обеспечение неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение.