Умер 41-й президент США

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41-й президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни.
Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Washington Post.
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