Читатель спрашивает: Что находится внутри священной Каабы?

До Ислама арабы хранили внутри Каабы, а также на его крыше и вокруг нее различные идолы. После покорения Мекки Пророк Мухаммад (с) очистил Каабу от идолов. В настоящий момент внутреннее помещение Каабы пустует.

Кааба состоит из одной комнаты. Внутренности отделаны мрамором светлого цвета высотой примерно 2 метра. Крыша держится на трех коричневых деревянных столбах. Напротив двери расположен мраморный знак, указывающий место выполнения намаза Пророком (с). В углу расположена лестница для восхождения на крышу. На внутренних стенах расположены несколько эпитафий, содержащие информацию об истории реставрирования Каабы.