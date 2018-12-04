Дело о беспорядках в Гяндже направили в суд

Уголовное дело, возбужденное в связи с покушением на экс-главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и организацией беспорядков в Гяндже в июле текущего года, передано в суд, говорится в совместном сообщении МВД, Службы госбезопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На процессе, который пройдет в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, в качестве обвиняемых предстанут 22 человека – Маариф Гаджиев, Шахлар Рзаев, Руслан Гасанов, Турал Байрамов, Низами Акперов, Кямал Магеррамов, Сеймур Алиев, Тогрул Вердиев, Орхан Ягналиев, Араз Гасанов, Вагиф Ашрафов, Хаял Гафаров, Кямал Гулиев, Рауль Сулейманов, Ульви Гасанов, Вюгар Аллахвердиев, Самир Ибрагимов, Али Рзаев, Рауф Гурбанзаде, Мирешгин Сеидов, Кямал Мамедтагиев и Гадир Гусейнов.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты двое офицеров полиции - замначальника Главного управления полиции города полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акцию в поддержку Ю.Сафарова пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.