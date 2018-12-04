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Портной из Сирии первым в мире вышил нитками полный текст Корана

Портной Мухаммед Махер Хадри родом из Сирии прославился тем, что первым в мире вышил полный текст Корана, сообщает International Quran News Agency. Его работа вошла в книгу рекордов Гиннесса, и теперь выставляется на международных выставках.

У Хадри ушло 12 лет работы на то, чтобы изготовить 12 томов, которые вышиты золотыми нитями на черном бархате. Длина каждого тома – 60 см. Общий вес книг, содержащих 426 страниц, составляет 200 кг. На саму вышивку ушло 8 лет, еще два года понадобилось на корректировку, а затем в течение двух лет работу проверяли исламские ученые. Специалистами книга оценивается в 6,5 миллионов долларов.

Портной родился в городе Алеппо в Сирии, но после начала гражданской войны ему пришлось иммигрировать в Турцию. Сейчас Мухаммед, которому чуть больше 50 лет, живет в Бурсе и воспитывает четырех детей.


Опубликовано:3 Декабрь, 2018  18:25, ]]>Печать]]>
 
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