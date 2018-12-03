Читатель спрашивает: Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга?

Согласно Исламу, махрамство возникает тремя способами: кровное родство, создание семьи и кормление молоком. При наличии прямой подобной связи можно говорить о махрамстве. Если же прямая связь нарушена, то нарушается и махрамство. Например, в приведенном выше случае мальчик и девочка не будут считаться махрамами. Шариат даже разрешает им создавать семью.

Но если мужчина, имеющий сына, женится на женщине, и у них родится дочь, то мальчик и девочка будут считаться братом и сестрой, и являются махрамами, потому что их соединяет общий отец.