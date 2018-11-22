Сенаторы заставили главу ЦРУ рассказать об убийстве Хашкаджи

Директор ЦРУ Джина Хэспел проведет 4 декабря для ряда членов Сената Конгресса США закрытый брифинг об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщила на своем сайте со ссылкой на собственные источники американская The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Газета напоминает, что решение Хэспел поделиться с сенаторами информацией последовало после острой критики, прозвучавшей на прошлой неделе в ее адрес. Ряд влиятельных сенаторов выразил возмущение тем, что Хэспел, повинуясь распоряжению Белого дома, не явилась на брифинг по той же теме, который давали в верхней палате Конгресса госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.

Так, сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) пригрозил воздерживаться от голосования по важнейшим вопросам в верхней палате Конгресса США, пока директор ЦРУ не поделится данными разведки об убийстве Хашкаджи.

Обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что ЦРУ располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии, на которой тот отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашкаджи". По данным журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашкаджи и высказывали недовольство его публикациями.