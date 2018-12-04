США отправляют авианосец к берегам Ирана

Группа кораблей ВМС США в скором времени зайдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану, передает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

В ноябре Пентагон отклонил просьбу центрального командования США о размещении дополнительных военных ресурсов, в том числе авианосца в Персидском заливе.

Такой запрос был сделан в связи с опасениями, что Иран может развернуть военную операцию против США в ответ на санкции.

Американский авианосец John C. Stennis и группа других кораблей США в ближайшие дни зайдут в воды региона Ближнего Востока. Заход кораблей США в Персидский залив станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Цель направления сюда кораблей — демонстрация Ирану силы США.

Как сообщают источники в Пентагоне, John C. Stennis скорее всего будет находиться в Ближневосточном регионе около двух месяцев, большую часть из которых он проведет в Персидском заливе. По их словам, присутствие авианосца "безусловно, обеспечивает сдерживание" в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона.