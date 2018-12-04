В Турции продолжаются аресты гюленистов

В рамках борьбы с террористическим движением FETO (организация Фетхуллаха Гюлена) в 11 городах Турции задержаны свыше 100 человек, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что в Анкаре задержаны 10 человек, а в турецкой провинции Кунья - 24 человека. Согласно данным СМИ, среди задержанных есть женщины.

Отметим, что ранее в Стамбуле были задержаны 103, в Анкаре - 188 военнослужащих, которые обвинялись в связях с движением Гюлена.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в рамках борьбы с террористическим движением FETO из ВС Турции были уволены 15 153 человека.