Эльшад Искендеров на высокую должность (Фото)

Как передает Бакинский офис Молодежного Форума ОИС, председатель Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмед Аль-Усеймин принял сегодня в Главной штаб-квартире ОИС в Джедде посла Эльшада Искендерова в связи с завершением срока его полномочий на посту председателя Молодежного Форума ОИС.

Высоко оценив деятельность Э.Искендерова в качестве основателя Молодежного Форума ОИС и председателя в течение последних 4-х лет, Генсек ОИС выразил благодарность за личную инициативу и приложенные усилия, направленные для успешной реализации проектов «Молодежная стратегия ОИС», «Молодежная столица ОИС», «Модель ОИС», а также усиления исламского единства и межкультурного диалога.

Поздравив Эльшада Искендерова в связи с назначением Послом по особым поручениям МИД Азербайджана, Аль-Усеймин охарактеризовал это, как проявление высокой оценки Азербайджаном сотрудничества с ОИС и структурами ОИС. Отметив Азербайджан как важную страну для ОИС, Генсек ОИС выразил удовлетворение решением Молодежного Форума ОИС о председательстве в Консультативном Совете организации в течение последующих 2-х лет азербайджанского дипломата и готовность сотрудничать с ним во всех сферах.

Выразив Генсеку ОИС благодарность за добрые слова, Э.Искендеров подчеркнул, что президент Азербайджана господин Ильхам Алиев придает особое значение укреплению исламской солидарности, и напомнил, что Азербайджан вносит ощутимую лепту в укрепление сотрудничества в рамках ОИС. Эльшад Искендеров отметил, что и последующей своей деятельности приложит все свое умение и свой опыт для усиления этого стратегического направления.

Посол Искендеров особо подчеркнул, что наша страна поддерживает процесс реформ в ОИС, начатый по инициативе Генсека.

В ходе встречи Генсеку ОИС были также представлены представители Азербайджана, избранные на 3-ей Генеральной Ассамблее Молодежного Форума ОИС на руководящие посты Форума – генеральный директор Форума Расул Омаров и генеральный директор Евразийского Регионального Центра, расположенного в Баку, Эльмаддин Мехтиев.

В конце встречи Генсек ОИС вручил Э.Искендерову специальную почетную медаль ОИС за долгую и плодотворную работу в организации Молодежного Форума ОИС и развитии молодежи ОИС.

Напомним, что посол Эльшад Искендеров, срок полномочий которого истек на 3-ей Генеральной Ассамблее Молодежного Форума ОИС 22-24 октября 2018 года в Стамбуле, был назначен на должность Посла по особым поручениям МИД Азербайджана, ответственным за сотрудничество с ОИС и структурами ОИС. В то же время по решению Генеральной Ассамблеи Э.Искендеров был назначен председателем Консультативного Совета, который будет координировать деятельность организации с правительствами стран – членов ОИС.