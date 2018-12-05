В этом году на территории Азербайджана произошло 3346 землетрясений

В течение этого года посредством 35 сейсмотелеметрических станций в Азербайджане зарегистрировано около 7000 землетрясений.

Oб этом сообщается в ежегодном отчете Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Около 4000 из них землетрясения в Азербайджане и прилегающих к нему территориях, около 3000 - отдаленные землетрясения.

На территории Азербайджана зарегистрировано 3346 землетрясений, самое сильное из которых произошло в июне в Загатале магнитудой 5.5.

Это землетрясение в эпицентре ощущалось в 6 баллов, в окрестностях - 3-4 балла.

В отчете также дана подробная информация о сейсмической активности в республике в течение года, состоянии очагов землетрясения, механизмах происходящих землетрясений и др.