Во Франции четыре человека погибли из-за протестов "желтых жилетов"

Четыре человека погибли во Франции из-за протестов "желтых жилетов" с начала движения.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

"С начала движения четверо наших соотечественников погибли. Многие сотни граждан, в частности, сотрудники наших сил правопорядка, были ранены, зачастую серьезно", - сказал глава правительства, выступая с обращением к народу в эфире французских телеканалов.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.