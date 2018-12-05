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Король Салман пригласил эмира Катара на саммит

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который пройдет в Эр-Рияде 9 декабря. Об этом сообщило во вторник Катарское информационное агентство.

По его данным, "шейх Тамим бен Хамад Аль Тани получил письмо от короля Саудовской Аравии, в котором содержится приглашение принять участие в 39-м ежегодном саммите ССАГПЗ, который состоится в Эр-Рияде 9 декабря".

Саудовский монарх пригласил катарского лидера на встречу глав государств Персидского залива, несмотря на продолжающийся более года дипломатический кризис между странами. В Эр-Рияде пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее в МИД Кувейта, выступающего посредником в урегулировании разногласий в рядах ССАГПЗ, заявили, что в декабрьской встрече будут участвовать лидеры всех шести членов объединения: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.


Опубликовано:5 Декабрь, 2018  12:22, ]]>Печать]]>
 
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