Король Салман пригласил эмира Катара на саммит

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который пройдет в Эр-Рияде 9 декабря. Об этом сообщило во вторник Катарское информационное агентство.

По его данным, "шейх Тамим бен Хамад Аль Тани получил письмо от короля Саудовской Аравии, в котором содержится приглашение принять участие в 39-м ежегодном саммите ССАГПЗ, который состоится в Эр-Рияде 9 декабря".

Саудовский монарх пригласил катарского лидера на встречу глав государств Персидского залива, несмотря на продолжающийся более года дипломатический кризис между странами. В Эр-Рияде пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее в МИД Кувейта, выступающего посредником в урегулировании разногласий в рядах ССАГПЗ, заявили, что в декабрьской встрече будут участвовать лидеры всех шести членов объединения: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.