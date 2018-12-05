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Times: в ОАЭ пытались завербовать британца Хэджеса и пытали его для признания в шпионаже

Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пытались завербовать британского аспиранта Мэттью Хэджеса и заставляли его признаться в шпионаже в пользу Великобритании.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом помилованный в ОАЭ британец сообщил в среду газете The Times.

В ОАЭ Хэджеса заставляли стать двойным агентом и похитить информацию из министерства иностранных дел Великобритании, сообщает издание со ссылкой на интервью аспиранта. Как сообщил сам Хэджес газете, его заставляли под пытками признаться в шпионаже и подписать документ на арабском языке, на котором он не говорит, после того как местный друг свидетельствовал против британца.

"Они становились все более агрессивными, и у меня были панические атаки два или три дня подряд", - сообщил изданию Хэджес, поясняя, почему он в конце концов дал признательное показание (по обвинению в шпионаже - прим. ТАСС). "После всего этого давления я сказал: "Хорошо, хорошо, что бы то ни было, да, конечно", - рассказал он.

Хэджес был задержан 5 мая в аэропорту на территории ОАЭ, откуда он должен был вылететь в Великобританию. По словам его супруги, в поездке аспирант собирал материал для диссертации, посвященной политике безопасности, которую проводит руководство этой страны Персидского залива после так называемой арабской весны. По данным The Times, Хэджес несколько лет жил в ОАЭ, когда был подростком, и хорошо знал ситуацию в стране и регионе.

21 ноября стало известно, что Хэджес был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже. После этого министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил Абу-Даби "серьезными дипломатическими последствиями" и заявил, что британский МИД сделает все возможное, чтобы вернуть Хэджеса домой. Объявляя о решении освободить британца, представитель властей ОАЭ заявил, что у Абу-Даби есть доказательства, что он собирал секретную информацию на территории этой страны Персидского залива. По данным британской прессы, в Абу-Даби полагают, что Хэджес является агентом британской службы внешней разведки МI-6.


Опубликовано:5 Декабрь, 2018  13:53, ]]>Печать]]>
 
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