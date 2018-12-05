Генштаб РФ: На востоке Сирии "спящие" ячейки ИГ перешли к активным действиям

На востоке Сирии "спящие" террористические ячейки ИГ перешли к активным действиям, начали расширять зону влияния.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На западе Сирии тоже оставались разрозненные группы боевиков, также были "спящие" ячейки ИГ, но сирийские правительственные войска и специальные службы их ликвидировали. Ситуация взята под полный контроль правительства", — сказал он.

Как отметил Герасимов, "на востоке страны такие меры не принимаются".

"Наоборот, мы видим, как возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция и подконтрольные им отряды Сирийских демократических сил уже в течение шести месяцев не могут завершить разгром формирований ИГ в районе населенного пункта Хаджин", — отметил он.

По словам Герасимова, речь идет о районе 2,5-3 километра, протяженностью 25 километров.

"По опыту ведения боевых действий правительственными войсками задача такого плана может быть выполнена в течение 1–2 недель", — отметил начальник генштаба.