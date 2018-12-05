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Новости

ИГИЛ опубликовало видео с чеченскими подростками

Международная террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видеоролик с чеченскими подростками.

Как пишет «Кавказский узел», речь идет о нескольких подростках, напавших 20 августа на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном.

Старшему из пяти участников нападений было 18 лет, остальным нападавшим - от 11 до 17 лет.

«Ролик большей частью представляет расширенное обращение подростков, опубликованное ранее.

Каждый из несовершеннолетних обращается как к сторонниками ИГИЛ, так и с угрозами к силовикам. Текст обращений у всех похож и заучен - юные радикалы пытаются обосновать предстоящие теракты», - отмечается, в частности, в сообщении Telegram-канала Directorate4.


Опубликовано:5 Декабрь, 2018  17:09, ]]>Печать]]>
 
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