Преступления ИГИЛ будет расследовать следственная группа ООН

В Ираке в 2019 году начнет работу специальная следственная группа ООН по преступлениям международной террористической группировки «Исламское государство».

Об этом на заседании Совбеза всемирной организации сообщил специальный советник генсека ООН и глава группы Карим Асад Ахмад Хан. Сейчас, по его словам, ведется активная подготовка к следственным мероприятиям. Обновленную информацию о расследовании преступлений ИГИЛ Хан пообещал предоставить уже в марте следующего года.

Следственная группа, как подчёркивается, будет независимой, а работу свою будет вести на «самом высоком уровне с поддержкой международного сообщества».