ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Что находится внутри священной Каабы? Что находится внутри священной Каабы?
В суре «Нур» дозволяется есть в домах людей 11-ти групп. Грех ли есть в иных домах? В суре «Нур» дозволяется есть в домах людей 11-ти групп. Грех ли есть в иных домах?
Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга? Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга?
Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео) Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео)
Как должен выполнять намаз человек, страдающий недержанием мочи? Как должен выполнять намаз человек, страдающий недержанием мочи?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Новости » Точка зрения

В США рассматривается резолюция, требующая наказать принца СА

Группа сенаторов из двух партий представила на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, требующей наказать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана за убийство журналиста Джамаля Кашикчы.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", в документе говорится, что наследный принц Саудовской Аравии "контролировал силы безопасности" во время убийства и, "основываясь на уликах и анализе данных, предоставленных этому учреждению (Конгрессу США - ИФ), Сенат имеет высокий уровень уверенности в том, что Мухаммед бен Салман был соучастником убийства Джамаля Кашикчы".

Резолюция призывает администрацию президента Дональда Трампа и международное сообщество "привлечь к ответственности все стороны", включая наследного принца Саудовской Аравии.

Ее авторами стали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио, Тодд Янг, а также демократы Дайан Файнштайн, Эд Марки и Кристофер Кунс.

Резолюция в случае принятия не будет иметь силу закона, однако ее одобрение покажет официальную позицию Сената США - наследный принц Мухаммед бен Салман несет ответственность за убийство Кашикчы.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

В королевстве были взяты под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

28 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Кашикчы.

Однако позднее ряд американских сенаторов после закрытой встречи с директором ЦРУ Джиной Хаспел выразил уверенность, что наследный принц Саудовской Аравии имел отношение к убийству Кашикчы.


Опубликовано:6 Декабрь, 2018  11:02, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Декабрь, 2018
Теневое ЦРУ: Трамп наступает на союзников России
4 Декабрь, 2018
Эльшад Искендеров назначен на высокую должность (Фото)
3 Декабрь, 2018
Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео)
30 Ноябрь, 2018
В Баку прошла церемония закрытия программы «ОИС Модель – 2018»
28 Ноябрь, 2018
Принц Мухаммед заплатил Тунису $2 млрд за гостеприимство

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
6 Декабрь, 2018

Теневое ЦРУ: Трамп наступает на союзников России
6 Декабрь, 2018

При теракте в Иране погибло 4 человека

6 Декабрь, 2018
Трамп проигнорировал Клинтон на похоронах Буша
6 Декабрь, 2018

Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане? Ислам в вопросах
6 Декабрь, 2018

В США рассматривается резолюция, требующая наказать принца СА за убийство Кашикчы
6 Декабрь, 2018
Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
5 Декабрь, 2018

Минобороны России запретило продажу ракет в Азербайджан
5 Декабрь, 2018
Преступления ИГИЛ будет расследовать следственная группа ООН
5 Декабрь, 2018
ИГИЛ опубликовало видео с чеченскими подростками
5 Декабрь, 2018
Генштаб РФ: На востоке Сирии "спящие" ячейки ИГ перешли к активным действиям
5 Декабрь, 2018
Times: в ОАЭ пытались завербовать британца Хэджеса и пытали его для признания в шпионаже
5 Декабрь, 2018
Король Салман пригласил эмира Катара на саммит
5 Декабрь, 2018

В присутствии каких лиц женщина может находиться без хиджаба? Ислам в вопросах
5 Декабрь, 2018

В США заявили о явной причастности саудовского принца к гибели Кашикчи
5 Декабрь, 2018
Израиль будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН
4 Декабрь, 2018
Во Франции четыре человека погибли из-за протестов "желтых жилетов"
4 Декабрь, 2018
В этом году на территории Азербайджана произошло 3346 землетрясений
4 Декабрь, 2018

Эльшад Искендеров назначен на высокую должность Фото
4 Декабрь, 2018

В Армении разбился Су-25, пилоты погибли
4 Декабрь, 2018
В Турции продолжаются аресты гюленистов
4 Декабрь, 2018
США отправляют авианосец к берегам Ирана
4 Декабрь, 2018

Сенаторы заставили главу ЦРУ рассказать об убийстве Хашкаджи
4 Декабрь, 2018

Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга? Ислам в вопросах
4 Декабрь, 2018
Израиль начинает операцию на границе с Ливаном
4 Декабрь, 2018

Мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать
3 Декабрь, 2018
Портной из Сирии первым в мире вышил нитками полный текст Корана
3 Декабрь, 2018
Дело о беспорядках в Гяндже направили в суд
3 Декабрь, 2018

Имам мечети: лучший из худших Притча
3 Декабрь, 2018
Опубликована переписка Джамаля Хашкаджи в WhatsApp
3 Декабрь, 2018

Рукопожатие Путина, которое о многом говорит Видео
3 Декабрь, 2018

Участникам исламской конференции в Германии по ошибке подали свинину
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com