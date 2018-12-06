В США рассматривается резолюция, требующая наказать принца СА

Группа сенаторов из двух партий представила на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, требующей наказать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана за убийство журналиста Джамаля Кашикчы.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", в документе говорится, что наследный принц Саудовской Аравии "контролировал силы безопасности" во время убийства и, "основываясь на уликах и анализе данных, предоставленных этому учреждению (Конгрессу США - ИФ), Сенат имеет высокий уровень уверенности в том, что Мухаммед бен Салман был соучастником убийства Джамаля Кашикчы".

Резолюция призывает администрацию президента Дональда Трампа и международное сообщество "привлечь к ответственности все стороны", включая наследного принца Саудовской Аравии.

Ее авторами стали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио, Тодд Янг, а также демократы Дайан Файнштайн, Эд Марки и Кристофер Кунс.

Резолюция в случае принятия не будет иметь силу закона, однако ее одобрение покажет официальную позицию Сената США - наследный принц Мухаммед бен Салман несет ответственность за убийство Кашикчы.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

В королевстве были взяты под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

28 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Кашикчы.

Однако позднее ряд американских сенаторов после закрытой встречи с директором ЦРУ Джиной Хаспел выразил уверенность, что наследный принц Саудовской Аравии имел отношение к убийству Кашикчы.