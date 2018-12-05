Читатель спрашивает: Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане?

Согласно христианству, пророк Иса (а) был передан иудейскими учеными римскому наместнику и распят по его приказу. Столетиями крест, на котором будто бы был распят Его светлость Иса (а), считался символом христианства. Однако, согласно Корану, пророк не был распят на кресте. В Коране Аллах велит: «и сказали: «Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его (или не убивали его с уверенностью)» («Ниса», 157). Согласно некоторым религиозным источникам, на кресте был распят человек, который выдал пророка Ису (а) римлянам. По воле Аллаха, внешне он стал похож на пророка (а), и был наказан за свое предательство.